استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في مكتبه امس وانغ دي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت.

رحب الفريق الدوسري بضيفه وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة مساحة التعاون المشترك بما يرقى للاستفادة من الخبرات والتقنيات الأمنية الصينية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية.

وأثنى الفريق الدوسري على مدى أهمية العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين على كل الأصعدة ومنها المجالات الأمنية، آملا المزيد من التعاون بما يخدم الارتقاء بالجهاز الأمني الكويتي.

وأعرب الدوسري شكره للسفير وانغ دي على هذه الزيارة، وتقديره للجالية الصينية، متمنيا لهم طيب الإقامة في الكويت.

من جانبه، أكد السفير وانغ دي عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين وقدم شكره وتقديره للكويت على رعايتها وحسن وفادتها للجالية الصينية الموجودة على أرضها، مؤكدا أن جمهورية الصين الشعبية تثمن للكويت مساعيها ودورها الإقليمي والإنساني.