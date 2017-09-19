برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم، ومدير إدارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام العميد عبدالعزيز التورة، وعدد من قيادات قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، أقيم حفل تكريم الجهات المشاركة من مؤسسات وهيئات الدولة في دعم وتأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وفي بداية الحفل، رحب اللواء المهنا بالحضور ونقل إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، وأشاد بالدور الذي قامت به هذه المؤسسات في تقويم وتأهيل النزلاء من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية وتقديم الدعم والمساعدة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.