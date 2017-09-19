معالجة الاختناقات المرورية المصاحبة لبداية اليوم الدراسي وتكثيف الدوريات

مشاري المطيري - محمدالدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ أن قطاع العمليات قام بتنفيذ الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لاستقبال العام الدراسي الجديد لتسهيل الحركة المرورية والعمل على مساندة قطاع المرور في تخفيف الاختناقات المرورية.

وأشار إلى أن الخطة التي تشمل عموم محافظات البلاد تركز على التنسيق المستمر بين كافة الإدارات التابعة للقطاع (العمليات - شرطة النجدة - الدفاع المدني -جناح طيران الشرطة) لمتابعة الحالة الأمنية المصاحبة للعام الدراسي الجديد والتعامل مع كافة الأحداث والمعطيات منذ اليوم الأول وحتى نهاية العام الدراسي، والتعاون المستمر والمباشر بين قطاعات الداخلية الميدانية المعنية وتكثيف تواجد الدوريات حول عموم المدارس والشوارع المؤدية لها في جميع مناطق البلاد.

وذكر أن إدارة العمليات تقوم باستقبال كافة البلاغات الواردة إلى هاتف الطوارئ (112) والتعامل معها فور ورودها وتمريرها للجهات المعنية للتعامل معها وفق الخطة الموضوعة، مشيرا إلى أن كافة البلاغات يتم التعامل معها بكل جدية دون تأجيل لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين والمقيمين.

وأشار اللواء الصايغ إلى أن هاتف الطوارئ 112 تعامل مع 2243 بلاغا منها 189 اختناقا مروريا خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد.

وقال إن الخطة تستهدف معالجة جميع الاختناقات المرورية التي تصاحب بداية اليوم الدراسي والذي يتزامن مع أوقات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص، حيث يتم توزيع دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة الثابتة والمتحركة على الطرق والتقاطعات الرئيسية لمراقبة ورصد الحركة المرورية ونقل المعلومات عن الحالة الأمنية والمرورية إلى غرفة العمليات للتعامل الفوري مع جميع البلاغات الواردة والتي تحتاج إلى تدخل من رجال الأمن بالإضافة إلى تقديم كافة المساعدات الإنسانية لمرتادي الطريق.