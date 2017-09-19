هاني الظفيري - محمد الدشيش

أحال رجال الأدلة الجنائية جثة عسكري عشريني الى الطب الشرعي بعد العثور عليه بداخل شقته في منطقة النهضة وتم تسجيل قضية وجار التحقيق في الواقعة.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية من أسرة شاب تفيد بوجود ابنهم ملقى على الأرض غارقا في دمائه نتيجة لإصابته بطلق ناري، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمباحث الجنائية الى موقع البلاغ الكائن في منطقة النهضة حيث تبين ان الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه للإصابة بطلق ناري في الرأس.

ورجح المصدر ان الشاب كان يقوم بعملية تنظيف للسلاح الذي عثر عليه بجانبه وهو نوع «ميري» وخرجت منه طلقة لتصيب العسكري الذي توفي جراء الإصابة.