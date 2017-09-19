هاني الظفيري

كافح رجال مركز اطفاء الجهراء الحرفي حريقا شب في مصنع بسكراب أمغرة تبلغ مساحته نحو 1000 متر ولم يخلف أي إصابات وتم رفع تقرير بالواقعة وجار الكشف عن اسباب الحريق.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد صباح امس الأول عن حريق مصنع خاص بالسيارات الواقع على طريق السكراب وتوجه مركز اطفاء الصناعية الحرفي حيث تم التعامل مع الحريق الذي لم تتجاوز مدة اخماده 30 دقيقة رغم حجم مساحة المصنع الكبيرة. ورجح المصدر بأن يكون الحريق نتيجة القاء سيجارة على الزيوت مما جعل النيران تشتعل.

وكان رجال الإطفاء المتواجدون في الموقع كلا من الرائد مشعل العبدلي والنقيب فهد نايف العنزي والوكيل نواف صلاح ورائد حربي الظفيري والرقيب علي الزنكوي.