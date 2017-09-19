هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

تمكن رجال جمارك العبدلي وتحديدا شعبة الاثر الجمركي بقيادة رئيس الشعبة وليد الخوالد من ضبط وافد من الجنسية الباكستانية خبأ 2 كيلو من مادة الحشيش، وتمت إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص.

وقال مصدر أمني ان رجال جمارك العبدلي اشتبهوا بقائد شاحنة قادمة من العراق بقيادة وافد من الجنسية الباكستانية ظهرت عليه علامات الارتباك فأمر رئيس قسم شعبة الأثر الجمركي وليد الخوالد بتفتيش الشاحنة، حيث تم كشف كمية الحشيش التي خبأها الوافد بمكان يصعب اكتشافه وهو فوق أحد الإطارات وتبين ان الكمية تتجاوز الـ 2 كيلو من مادة الحشيش.