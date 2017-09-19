إعداد: عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الأسرة حكما بإسقاط حضانة أم عن أبنائها وبضمها إلى الأب بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم رؤيته لهم.

وكان الأب قد حصل على حكم برؤية أبنائه وشرع بتنفيذه إلا أن الأم منعته من رؤيتهم لمدة تقارب الثلاث سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني وبحجة أن الأبناء لا يرغبون برؤيته، وبعد ذلك تم إيقاف النفقة عنها لعدم التنفيذ إلا أنها لم تبال فتم عمل ضبط وإحضار لها ومثلت أمام قاضي التنفيذ الذي أمرها بتنفيذ الحكم من خلال تهيئة الأبناء بمركز الرؤية وفعلا تم ذلك وامتثلت ثلاثة أسابيع، وبعدها قامت بعمل إشكال ثم امتنعت عن التنفيذ بعد أن ثبت أن الأبناء انسجموا مع والدهم، فقام الأخير برفع دعوى إسقاط حضانة.

وأكد وكيل الأب المحامي بشار النصار للمحكمة أن الامتناع عن التنفيذ لا يرجع للأبناء بل للأم خصوصا أن أعمار الأبناء لم تتجاوز الثماني سنوات وثابت من خلال محاضر إثبات الحالة بمركز الرؤية في فترة التهيئة أنهم انسجموا مع الأب وخير دليل على ذلك أن الأم قامت بعمل إشكال للحكم بالفترة التي يتعين عليها تسليمهم للأب.

وقدم النصار 50 إثبات حالة أثبت من خلالها أن الأم لا ترغب بتنفيذ حكم الرؤية وأنها لم تذهب إطلاقا لمركز الرؤية وتجاهلت اتصالاتهم كما تجاهلت قرارات قاضي التنفيذ، كما قدم حكما نهائيا بإلزامها بتعويض الأب بمبلغ 5001 دينار نتيجة إضرارها به من خلال عدم السماح له بالرؤية.