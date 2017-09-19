عبدالكريم أحمد

أعلن وزير العدل د.فالح العزب بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي تويتر، موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تقليص فترة الترقية لأعضاء السلطة القضائية لمدة 18 سنة بدلا من 25 سنة.

ويأتي هذا الخبر تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في نهاية شهر يوليو الماضي حول موافقة المجلس الأعلى للقضاء على تعديل المدد البينية لترقية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وذلك بجعلها 4 سنوات بدلا من 5، وهو ما يعني أن الحصول على درجة مستشار في القضاء أو النيابة العامة سيكون بعد خدمة 18 عاما بدلا من 25 عاما كما كان في السابق.