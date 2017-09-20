تمت مراقبة صاحب المزرعة وتعقب تحركاته أسبوعين وقبض عليه قرب مسكنه

العثور على 1000 شتلة للماريغوانا جاهزة للترويج وميزان حساس

هاني الظفيري

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطن يقوم بزراعة مادة الماريغوانا المخدرة بقصد الاتجار، وكانت معلومات قد وردت عن قيام شخص يتاجر بمادة الماريغوانا المخدرة وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات حوله وتعقبه ومراقبة تحركاته لمدة اسبوعين وبعد التأكد من صحتها تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيث القي القبض عليه بالقرب من مسكنه، وعند تفتيش مسكنه عثر على معمل مجهز بالكامل لهذا النوع من المخدر مستخدما بذلك احدث الأساليب كما تمكنت الإدارة من العثور على معمل آخر يحتوي محميتين مجهزتين بالكامل بأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة تستخدم للزراعة وبداخل كل محمية كمية كبيرة من القوالب البلاستيكية مختلفة الاحجام والاشكال مزروع بداخلها شتلات الماريغوانا المخدرة تقدر بنحو 1000 شتلة جاهزة لعملية الترويج، وعثر على كمية كبيرة من بذور مادة الماريغوانا وميزان حساس وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وانه يقوم بزراعة هذه المادة للاتجار بها.

واحيــــــل المتــــــهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.