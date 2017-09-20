بدء تنفيذ الخطة فعلياً على أرض الواقع

مشاري المطيري - محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية المشرف العام للخطة الأمنية لتأمين مجالس الحسينيات الفريق محمود الدوسري، بدء الخطة التنفيذية لشهر المحرم وتأمين الحسينيات فعليا على ارض الواقع وأنها ستطبق بكل حزم في كل تفاصيلها وبنفس مستوى ما اعد لها من إجراءات وتدابير.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع النهائي بعد عدة اجتماعات سابقة لوضع الخطة الأمنية الشاملة لفريق عمل لجنة العمليات الأمنية الميدانية والخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر المحرم، ووفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيتم تقييم الخطة بشكل يومي وأنها ستحظى بمتابعته مباشرة.

وأعرب الفريق الدوسري شكره وتقديره لمسؤولي الحسينيات على تعاونهم البناء مع رجال الأمن خلال المناسبات الحالية والسابقة مما يساهم بشكل كبير في تأمين الخطة التفصيلية، مشددا على أن هدفنا هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وان أمن المواطن على رأس الأولويات وضمان سلامة كل مرتادي الحسينيات وهو هدف لن نقبل التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

واستمع الفريق الدوسري إلى شرح قدمه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات المنسق العام للخطة الأمنية اللواء جمال الصايغ، حول الخطوط العريضة لخطة التامين والخطط التفصيلية الأمنية والمرورية الخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر المحرم.

ووجه الفريق الدوسري بعدد من الملاحظات لكي تتوج الخطة بالنجاح الكامل، مؤكدا ان الجهد والمثابرة والتعليمات المتواصلة لرجال الأمن هي عنوان نجاح الخطة الميدانية.

ملمحا إلى ضرورة التركيز على القادة وعناصر التنفيذ وأدوات المتابعة في إطار ارتباط متكامل بعضهم مع بعض لمباشرة المهام والمسؤوليات كل حسب واجباته وحث على الالتزام بالضبط والربط والانضباط وعلى الانتشار الأمني المنظم المدعوم بالتواجد المروري وانسيابية الحركة وعدم الكثافة في ظل تناغم وتنسيق مستمر بين القطاعات الميدانية المشاركة.

ونقل الفريق الدوسري إلى فريق عمل لجنة العمليات الأمنية الميدانية تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على جهودهم المتواصلة لترسيخ ركائز الأمن والأمان، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح كالعهد بهم دائما في تطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بتامين الحسينيات خلال شهر المحرم.

حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.