استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الكويت مزوليسا بونا بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار.

رحب الفريق الدوسري في بداية اللقاء بضيفه مؤكدا على عمق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأوضح الفريق الدوسري أهمية التعاون المثمر والبناء في مجال تطوير كافة المجالات الأمنية معربا عن تطلعه لزيادة التنسيق في مجال التكنولوجيا إلى جانب الزيارات الأمنية للفرق المختصة للاطلاع على الأجهزة والتقنيات المتطورة مما يعزز رفع كفاءة الأداء الأمني.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية جنوب افريقيا عن تطلع بلاده الى التنسيق المثمر بين الجانبين، متوجها للكويت بالتقدير على ما تلقاه جالية جنوب افريقيا من رعاية واهتمام.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ومدير إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العقيد عبد الوهاب الياقوت.