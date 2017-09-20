هاني الظفيري

أسفر الانتشار الأمني اللافت لقطاع الأمن العام برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، عن إحالة ٤ قضايا إلى مكافحة المخدرات، على ان يحال ٣ من اصل ٦ اشخاص من الموقوفين الى المباحث ومخفر الاندلس لاتهام شخصين بحيازة رنج بوكس وادوات عنف قد تستغل في جرائم سلب واحالة ثالث الى مخفر الاندلس لإتلاف مال الدولة خلال توقيفه.

حول تفاصيل عمليات الضبط، قال مصدر أمني: شوهدت في منطقة الأندلس مركبة كورية عند تقاطع الأندلس والنهضة وبعد أن طلب من قائدها الوقوف رفض واصطدم بالدورية عمدا وأتلف الجانب الأيمن ولاذ بالفرار، وتمت متابعته من قبل إحدى الدوريات فاصطدم بمقدمتها عمدا وكان على متنها مواطنان شابان الأول من مواليد ١٩٩٥ والثاني مواليد ١٩٩٦ وعثر بحوزتهما على كيس كيميكال وورق رشيد وسيجارة مستعملة.

وفي منطقة الفروانية تم ضبط مواطن بعد الاشتباه فيه بعد أن لوحظ ارتباكه بمجرد مشاهدة الدورية ومحاولته الهرب وبعد توقيفه عثر معه على مواد مخدرة ورنج بوكس وتبين أنه متعاط وله سوابق.

واستمرارا لنشاط الأمن العام، تم ضبط وافدين بخمور محلية في منطقتي الفروانية وخيطان، وتمت مصادرة الخمور المضبوطة التي أعد بعض منها بطريقة توحي بأنها مستوردة.