عبدالله قنيص

أصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد تعميما إداريا يلزم فيه مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم وكذلك من بلغت خدمتهم 25 عاما فأكثر، بإثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق البصمة في المواعيد المحددة لذلك اعتبارا من الأول من شهر اكتوبر المقبل.

وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير أن التعميم الذي أصدره المدير العام نص على إعفاء حالات محددة من بصمة الحضور والانصراف أبرزها ذوو الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة فقط بشرط تقديم كتاب من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف.