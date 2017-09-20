مشاري المطيري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط إذن إلغاء إقامة مزور لأحد المقيمين من الجنسية العربية خارج البلاد.

وكانت معلومات قد وردت تفيد بأن هناك شخصا من الجنسية العربية غادر البلاد وتم إلغاء إقامته من قبل وزارة الشؤون بموجب إذن إلغاء قبل مضى 6 أشهر على خروجه من البلاد.

وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبطلب ملف إلغاء إذن العمل من وزارة الشؤون تبين بالفعل أنه تم إلغاؤه قبل مضي 6 أشهر على خروجه من البلاد، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء موظفة شؤون الإقامة التي أفادت بأنها أنجزت المعاملة بناء على إذن إلغاء الإقامة الصادر من وزارة الشؤون.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تحويل القضية إلى النيابة العامة جهة الاختصاص لمعرفة ملابسات الواقعة.