موسى أبوطفرة

تعرضت الطالبة سارة نايف المطيري في الصف التاسع في مدرسة سارة التوحيد بمنطقة سعد العبدالله التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية الى حادث سقوط من الدور الثاني في المدرسة وذلك بسبب انخفاض الأسوار المحيطة به.

وقد زار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس الطالبة في مستشفى الجهراء عصر امس للاطمئنان على سلامتها كما اتصل هاتفيآ بوزير الصحة ومدير المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تم ابلاغه انها تعرضت الى كسر في الظهر وتحتاج الى عملية جراحية عاجلة .

وعبر الفارس عن حزنه البالغ لاصابة الطالبة جراء سقوطها مؤكدا حرصه على التواجد معها وتوفير كافة الإمكانيات الصحية اللازمة لعلاجها من موقع مسؤوليته كوزير للتربية.

وقال : بعد الاطمئنان على حالتها تبين إصابتها بعدة كسور في الرجل والظهر ، وأتمنى لها الشفاء العاجل، وقد تواصلت مع وزير الصحة لتوفير كافة الإمكانيات لها وان يتم معالجتها.

مضيفا أنه تم الإيعاز لمدير المنطقة بمراجعة وضع السور وارتفاعه واتخاذ ما يمكن لمعالجة هذا الامر، مؤكدا حرصه على سلامة جميع الطلبة .

ولفت الفارس الى ان جميع المدارس استلمت من الرعاية السكنية بناء على مواصفات معتمدة ويفترض انها اتخذت بعين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة في التصميم .

يذكر ان بعض المدارس قامت برفع مستوى الأسوار فور تسلمها من الرعاية السكنية حفاظا على سلامة الطلبة لكون ارتفاعها يشكل خطرا على صحتهم في حين ابقت مدارس اخرى الأسوار الداخلية كما هي في التصميم الأساسي الذي بنيت عليه.