عبدالكريم أحمد

أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حبس المواطن والمواطنة المتهمين بقتل طفلة الأخيرة البالغة 5 أعوام، على أن يُعرضا عليه مجددا يوم 4 من أكتوبر المقبل.

وفجرت المحاكمة مفاجأة تتمثل بأن المجني عليها تعاني إعاقة سمعية، وقد حضر المتهمان وأنكرا الاتهامات.

وتعود وقائع القضية إلى السابع من أغسطس الماضي، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا من الأم يفيد بتعرض طفلتها لإغماء داخل مسكنها في منطقة القصور وحاولت إفاقتها دون جدوى، وبتوجيه مركبة إسعاف تبين وفاة الطفلة ووجود كدمات وآثار حروق على جسدها فشك رجال الأمن والطوارئ الطبية في رواية الأم، وباقتيادها للتحقيق اعترفت أن صديقها حضر في اليوم السابق وقام بتعذيب طفلتها بإطفاء أعقاب السجائر بجسدها وبضربها ضربا مبرحا إلى أن أصيبت بإغماء وانها حاولت تقديم المسكنات لها دون جدوى، وأرشدت عنه وتم ضبطه بمسكنه في منطقة سلوى.