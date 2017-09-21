هاني الظفيري

أحال رجال دوريات امن محافظة الفروانية شابا «مشعوذا» ولديه صندوق مليء بالاحجار التي كتبت عليها طلاسم وسحر وشعوذة، وعليه تم التحفظ على المضبوطات ورفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان احدى الدوريات اشتبه رجالها بمركبة في منطقة الاندلس، وعند توقيف قائدها اتضح انه مواطن وظهرت عليه علامات الارتباك، فتمت مشاهدة صندوق في المقعد الخلفي، فقال قائد المركبة لرجال الامن «الصندوق مالكم شغل فيه»، وعند فتحه اتضح انه يحوي كميات من الاساور والخواتم التي كتبت عليها طلاسم وشعوذة، وعليه تمت احالة الشاب الى جهة الاختصاص حيث امر مدير امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر برفع تقرير بالواقعة.