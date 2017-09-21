سعود الدعيج

أمر محقق مخفر الواحة بنقل جثة مواطنة ثلاثينية إلى الأدلة الجنائية والطب الشرعي للتحقق من سبب الوفاة. وكان بلاغا قد ورد إلى غرفة العمليات في وزارة الداخلية أفاد فيه بوجود جثة مواطنة من مواليد 1982 في مسكنها. وقال مصدر أمني: توجهت دورية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ فشوهدت جثة الفتاة ملقاة على سريرها، وبعد محاولة إسعافها تبين انها متوفاة، فأمر محقق مخفر شرطة الواحة برفع الجثة من قبل الأدلة الجنائية ونقلها الى الطب الشرعي للوقوف على اسباب وفاتها وإحالة ملفها الى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.