مشاري المطيري

تمكن رجال إدارة البحث والتحري الإدارة بالعامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض على 12 وافداً ووافدة من الجنسية الآسيوية يقومون بأعمال منافية للآداب وآخرين مخالفين لقانون الاقامة.

وكانت معلومات تفيد عن قيام أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور تم جمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومة، وبعد اتخاذ الإذن القانوني اللازم تم مداهمة الموقع والقبض على 12 وافدا ووافدة اعترفوا جميعا بما نسب إليهم، وبالاستعلام عنهم تبين بأنهم مخالفون لقانون الإقامة وصادر بحقهم أوامر إلقاء قبض بتهمة التغيب، وإحيل المتهمون إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.