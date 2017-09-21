عبدالله قنيص

القى رجال أمن محافظة الاحمدي القبض على وافدين في منطقة المهبولة وبحوزتهم 72 بطل خمر محلي وتمت احالة المتهمين الى الحجز تمهيدا لابعادهم عن البلاد بأمر من مدير الامن العميد عبدالله سفاح. وقال مصدر امني ان احدى دوريات الأمن خلال جولة اعتيادية لها اشتبهت في شخصين في احدى الساحات الترابية بمنطقة المهبولة وعند الاقتراب منهما لاذا بالفرار فتمت مطاردتهما وضبطهما حيث تبين انهما كانا يحملان قناني خمر بداخل اكياس وحقيبة وتم رفع تقرير بالواقعة. ومن جانب آخر تم ضبط وافد آسيوي ي منطقة الفحيحيل لا يحمل أي اثبات وكان بحوزته 49 بطل خمر محلي واحيل الى الحجز.