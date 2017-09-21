عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمــة الاستئنــاف حكما ببراءة ثلاثة أشقاء وبالامتناع عن عقابهم عن تهمتين تتعلقان بسب وضرب مواطن شاب وإحداث عاهة مستديمة به.

وتعود الواقعة إلى التقاء المتهمين بالمجني عليه في الشارع حيث دخلوا معه في تلاسن بسبب «النظرات» تطور إلى شجار، وأبلغ الأخير بأنه تعرض لعاهة مستديمة بسبب تعرضه للضرب خلال المشاجرة.

وقال وكيل المتهمين المحامي د.خالد الكفيفة لـ «الأنباء» انه أكد لهيئة المحكمة تناقض أقوال الشاكي، حيث ذكر أن المتهمين قاموا بضربه على يده بينما إصابته موصوفة بالتقرير الطبي في منطقة الظهر ما يعني أن هذه الإصابة قديمة لا علاقة لموكليه بها.

وأضاف الكفيفة أن قرار المحكمة انتهى إلى إخلاء سبيل موكليه.