هاني الظفيري

في موقف بطولي لرجال قطاع أمن المنافذ البرية بقيادة الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة العميد اياد الحداد، تم إنقاذ امرأة خليجية وابنها من موت محقق بعد انقلاب سيارتهما بين المنفذ الكويتي «السالمي» والمنفذ السعودي «الرقعي»، حيث خلف الحادث وفاة قائد المركبة وهو الأب الذي تم نقل جثته الى الطب الشرعي. وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد من المسافرين عن وجود حادث انقلاب مركبة ووجود 3 حالات، وعندها تم إخطار اللواء العوضي الذي أوعز الى العميد الحداد، حيث تم خروج الإسعاف الكويتي الى موقع الحادث، وتم نقلة سيدة خليجية وابنها، فيما توفي في الموقع قائد المركبة وهو خليجي.