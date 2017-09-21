هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

تمكنت سرية المهام الخاصة من ضبط امرأة مدينة بمبلغ مليون دينار ومواطن صادر بحقه حكم قضائي بالحبس، وتمت إحالة الشخصين الى التنفيذ . وذكر مصدر أمني ان حملة قام بها رجال سرية المهام الخاصة على عدد من المناطق أسفرت عن ضبط 3 أشخاص بينهم امرأة خمسينية مطلوبة إحضار مدين بمبلغ مليون دينار. كما تم ضبط مواطن من مواليد 1981 في منطقة الصليبخات مطلوب حبس سنتين واجب النفاذ ومطلوب للتنفيذ المدني بمبلغ 48 ألف دينار. كذلك تم ضبط شاب من غير محددي الجنسية في منطقة الفحيحيل ومسجل بحقه مطلوب مدين 963 ألف دينار لإحدى الشركات الخاصة وأحيل المطلوبون الثلاثة إلى التنفيذ.