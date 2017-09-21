محمد الدشيش

وقعت مشاجرة بين مواطنتين كانتا أعز صديقتين قبل أن يفرق بينهما الشيطان الذي جعل احداهما تأخذ صديق الأخرى وتزوجته وقطعت علاقتها بالأخرى. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا يفيد بأن عاملات احد الصالونات بمنطقة خيطان حاولن فض شجار بين مواطنتين، حيث أصيبت إحداهما بإصابة بالوجه وحدوث نزيف، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن وفنيو الطوارئ الطبية الى موقع المشاجرة وتم إسعاف المصابة بالموقع، واصطحب عناصر الأمن المواطنتين للتحقيق في المخفر.



وكشف التحقيق أن سبب المشاجرة هو أنهما تواجدتا في مكان واحد بعد ان تزوجت احداهما بصديق الأخرى وأصبحت «تتطنز» عليها بكلمات تدل على أنها ستظل عانسا، وسجلت قضية في مخفر خيطان.