عبدالكريم أحمد

نفى مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء» ما تم تداوله بشأن وجود مشاجرة بين رئيس إحدى الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف واثنين من أعضاء الهيئة القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما.

وأوضح المصدر أن رئيس الدائرة المعني كان مجازا يوم أمس لظروف طارئة وتم انتداب مستشار آخر حضر مكانه وتم نظر جميع الدعاوى وسارت الجلسة طبيعية دون أن تحدث هناك أية مشكلة أو اختلاف بين أعضاء الهيئة القضائية.

ودعا المصدر مروج الإشاعة إلى إثباتها، مشيرا إلى أن الجسم القضائي يعتزم تتبعه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على اعتبار أنه بث ما يسيء إلى الدائرة المعنية ورجال القضاء الذين يلتزمون بإجراءات التقاضي واحترام قدسية المهنة والدور المنوط بكل منهم ولا يوجد ما يستدعي اختلافهم بنظر أي دعوى قضائية.