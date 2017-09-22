محمد الجلاهمة

أحبط رجال الجمرك الجوي يوم امس محاولة جديدة لتهريب نحو ٢٦٠٠ حبة مخدرة أخفيت في تجاويف سرية لحذاء قدم به آسيوي، وبحسب مصدر جمركي فإن فريق الجوالة اشتبه في وافد آسيوي قدم من موطنه صباح امس فتم توقيفه وإخضاعه للتفتيش ليعثر رجال الجمارك على نحو٢٦٠٠ حبة نوع ترامادول قام بإخفائها في تجاويف سرية في الحذاء، واعترف الوافد بجلبه الحبوب بقصد الاتجار وتمت احالة الوافد والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية،.

وأكد مصدر بالإدارة العامة للجمارك انها بالمرصاد لكل من يحاول تهريب الممنوعات بأشكالها وأنها ستظل خط الدفاع الأول حيال كل محاولات التهريب. تأتي ضبطية الحبوب امس استكمالا لضبطيات عديدة تم ضبطها مؤخرا تحت قيادة المدير العام المستشار جمال الجلاوي الذي يتابع بشكل دوري مهام عمل كل الإدارات الجمركية.