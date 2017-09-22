قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بزيارة إلى مدرسة الأمل وتأهيل الأمل المشتركة (بنات) التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة فئة الصم والبكم، ضمن الحملة التوعوية الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد تحت شعار «عيالنا بعيونا» للعمل على تنمية الوعي الأمني والمروري لديهن من خلال تقديم عدة نصائح وإرشادات وتوعية تهدف إلى غرس القيم في نفوس الطالبات، بعد ذلك تم توزيع الهدايا على الطالبات.

كما شاركت احدى المختصات في لغة الإشارة لإيصال المعلومات بكل سهولة اليهن بالطريقة المناسبة.

ألقتها ملازم أول ساره فريدون، ضابط إدارة الإعلام الأمني محاضرة توعوية تحدثت خلالها عن أهمية ربط حزام الأمان وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لها، وجلوس الأطفال لمن هم أقل من 10 سنوات في المقاعد الخلفية للمركبة.

وأكدت ضرورة التعاون مع رجال الأمن واتباع تعليماتهم وإرشاداتهم حفاظا على أرواحهم.

وفي ختام الزيارة أهدت ناظرة المدرسة نعيمة العبيد للملازم أول سارة فريدون شهادة تقدير بهذه المناسبة.