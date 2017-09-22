هاني الظفيري

فوجئ عدد من رجال الأمن كانوا على متن إحدى الدوريات بمنطقة «النعيم» في الجهراء بشخص تبين لاحقا أنه «بدون» ومن أرباب السوابق يتجه إليهم وثيابه مشتعلة بالنيران، وعلى الفور قاموا بإخماد هذه النيران التي أمسكت بثيابه، وتمت إحالته إلى مستشفى الجهراء لإنقاذه.

من جانبها، أحالت مستشفى الجهراء الشخص الى مستشفى البابطين للحروق بعد أن دخل البدون في غيبوبة نتيجة الحروق وتمت إحالة القضية الى شرطة مخفر النعيم.

وتقوم الجهات الأمنية بمتابعة حالة البدون الذي اشتعلت النيران فيه في ظروف غامضة، وتنتظر جهات التحقيق تحسن حالته لأجل التحقيق معه حول ملابسات الحريق.

من جهة أخرى، أسعف وافد مصري الى مستشفى حروق البابطين في حالة حرجة، وذلك للعلاج من حروق لحقت به جراء حريق اندلع في غرفة يقيم بها على مقربة من مضخة مياه الجهراء.

وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد باندلاع حريق في الغرفة، ولدى توجه رجال الأمن شوهدت سيارات الإطفاء التي سيطرت على الحريق، فيما أسعف الوافد الى المستشفى، وتبين من واقع التقرير الطبي إصابته بحروق تصل الى 50% من جسده.