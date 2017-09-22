هاني الظفيري

أمر وكيل قطاع الأمن العام بالانابة اللواء إبراهيم الطراح بإحالة حدث (١٩عاما) إلى نيابة الأحداث جراء تعريض حياة الآخرين إلى الخطر بالاستهتار والرعونة وإزعاج الأهالي بمركبته التي وضع عليها ملصق «ما يرضيك» في منطقة النسيم.

وقال مصدر امني: إن بلاغات عديدة وصلت إلى رجال الأمن عن قيام شاب بالاستهتار بشكل شبه يومي في منطقة النسيم، ما أزعج قاطني المنطقة، وكلف اللواء الطراح قائد منطقة تيماء المقدم مطر السبيل باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذا المستهتر، فشكل فرقة لرصد الشاب الذي تم تداول مقطع استهتاره في المنطقة وتم عمل كمين وقع به قائد المركبة، حيث تبين انه مواطن أحيل إلى نيابة الأحداث فيما تم حجز سيارته ورفع تقرير بالواقعة.