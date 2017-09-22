عبدالله قنيص ـ محمد الدشيش

تمكن رجال المباحث الجنائية من إنهاء هروب مواطن من تنفيذ عدة أحكام قضائية على أن يحال بعد انتهاء التحقيقات معه في القضايا الجنائية الى ادارة التنفيذ المدني، لكونه مدينا لعدة شركات بمبلغ قدره 49 ألف دينار.

وبحسب مصدر أمني، فقد أوقف رجال المباحث المواطن بعد الاشتباه على مقربة من منتزه ترفيهي، وتبين أنه مطلوب جنائيا ومدنيا.

من جهة أخرى، تمكن رجال مباحث الفروانية برئاسة العقيد نايف الحساوي من ضبط مواطن كان متواريا عن الأنظار لأكثر من 6 أشهر بعد اتهامه في عدة قضايا نصب على مجموعة من الأفراد الذين أخذ منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل تخليص معاملات غير قانونية بعد كمين أعد له، وبموجب تنسيق مع النيابة العامة، حيث تم إعداد كمين وضبطه في منزل أحد أقاربه في نطاق المحافظة.