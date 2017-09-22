عبدالكريم أحمد

أكدت المحامية تهاني سراب بصفتها وكيلة المواطنة المتهمة وصديقها بقتل طفلتها بعد ضربها وتعذيبها في منطقة القصور، عدم علاقة موكلتها بالقضية، مشيرة إلى أنها لولا قناعتها ببراءتها لما قبلت الدفاع عنها أمام القضاء.

وأوضحت سراب في تصريح لـ «الأنباء» أن موكلتها كانت تحت تهديد من الجاني لإرغامها على إحضار ابنتها المجني عليها إليه لضربها بذريعة إخراج الجن منها بعدما ادعى أنها «ممسوسة»، لافتة إلى أنه أجبرها على إحضار طفلتها إليه دون علمها بما سيؤول إليه ضربها.

وأضافت أن الجلسات المقبلة ستشهد كشف العديد من المفاجآت التي تصب في مصلحة موكلتي باعتبارها بريئة من واقعة قتل طفلتها، ونحن نأمل من القضاء القصاص الكامل بحق الجاني الحقيقي الذي أودى بحياة طفلة لا حول لها ولا قوة، وحرم أمها منها، بل حاول زجها ظلما في هذه القضية.

يذكر أن قاضي التجديد أمر أمس الأول باستمرار حجز المتهمين إلى 4 أكتوبر المقبل، وكشفت المحاكمة أن المجني عليها معاقة سمعيا.