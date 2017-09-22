سعود الدعيج

«طير حر» يقدر ثمنه بنحو أكثر من ألف دينار قام صاحبه المواطن بربطه عند مواطن لديه اسطبل بالجهراء، وذلك خلال ابريل الماضي وظل الطير طوال هذه الأشهر مربوطا لدى المواطن، وعندما اراد صاحبه تسلم طيره في شهر سبتمبر الجاري فوجئ بأنه غير موجود بين الطيور المربوطة لدى المواطن صاحب الاسطبل.

وعند سؤال الأخير عنه، قيل له إن الطير نقل الى مستشفى الصقور ولكن المواطن الذي اذهله هذا الامر توجه على الفور الى مكان المستشفى، وعند السؤال عن طيره تبين أن الطير فارق الحياة منذ ابريل الماضي، وعلى ذلك توجه المواطن الى السلطات الامنية في مخفر الواحة وسجل شكوى بحق صاحب الاسطبل.