محمد الدشيش

اتهم مواطن في بلاغ إلى مخفر شرطة بيان وافدا مصريا بالنصب والاحتيال، وأحيل البلاغ الى رجال المباحث، وذلك بعد تعرضه لعملية نصب حيث دفع مع زوجته مبلغ ٦٠ ألف دينار مقابل شراء شقة في مشروع بناية جديدة قريبة من مضيق البسفور بمدينة اسطنبول التركية، وأبلغ المواطن عناصر المباحث بأن وافدا قدم له هذا العرض هاتفيا، حيث عرض عليه صور المكان والشقة وأبلغه بأن العمارة قيد الإنشاء.

وأضاف المواطن انه وزوجته اقترضا ٦٠ ألف دينار تسدد على 3 دفعات خلال ستة شهور، وتم تسديدها على ان تسلم أوراق ملكية الشقة لاحقا، وقبل أسبوع ذهب المواطن وزوجته لمشاهدة الشقة في اسطنبول واكتشفا أن صاحب الشقة تركي وليست باسم المصري.

وعندما كشف رجال المباحث عن الشركة وعن المصري تبين أن أوراق البيع مزورة وأن الشركة وهمية لا وجود لها وأن الوافد قد هرب من البلاد بعد تسلمه آخر دفعة.

من جهة أخرى، تمكنت إحدى الدوريات التابعة لإدارة العمليات والدوريات بالأحمدي من ضبط شخص في منطقة الفنطاس تبين لاحقا انه مواطن من مواليد 1990 وتبين انه يوجد عليه طلب إحضار مدين بمبلغ ٦٥ ألفا من قبل احد البنوك المحلية وأحيل الى جهة الاختصاص.