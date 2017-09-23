وكيل «الداخلية» لرجاله: ضعوا أهل الكويت في أعينكم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

محمد الجلاهمة - محمد الدشيش

قام وكيل وزارة الداخلية المشرف العام على الخطة الأمنية لتأمين مجالس الحسينيات الفريق محمود الدوسري بزيارة ميدانية تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار التابعة للإدارة العامة المركزية للعمليات، والتقى خلالها القيادات الميدانية المعنية المختصة، وعددا من قيادات قطاع العمليات، ونقل الفريق الدوسري تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إلى القيادات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين مجالس الحسينيات.

واستمع الفريق الدوسري الى شرح عن الخطة التنفيذية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع ومدى ملاءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين الحسينيات وروادها، كما اطلع على مستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات المشاركة كل في مجال تخصصه، وخطة التأمين المرورية وانسيابية حركة السير وثبوت الدوريات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور ونطاق توزيعها وانتشارها.

وقدمت القيادات الميدانية تقارير تفصيلية عن الإجراءات الوقائية وجهود أجهزة البحث والتحري فيها، مع الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الخطة كل على حدة بشأن خطة التوزيع والانتشار وأبرز الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ على مستوى كل مديرية أمن مكلفة بها.

كما اطلع على خطة قطاع الامن الخاص والتي تتضمن إجراءات التفتيش وتأمين المواقع وتنفيذ أي مهام أمنية أخرى.

وأعرب الفريق الدوسري عن شكره وتقديره للجهود الأمنية والتي لمسها من مستوى الإعداد والجاهزية، ووجه حديثه للقيادات الأمنية، قائلا: إنكم تقومون بواجب تأمين أهل الكويت فضعوهم في أعينكم، مشددا على ضرورة ألا يغفل أحد منهم الالتزام بسعة الصدر والابتسامة وروح التعاون، خاصة في التعامل مع كبار السن من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوصاهم بالحس الأمني ومستوى التواجد اليقظ والاستشعار الدائم بكل ملامح هذه الخطة وتفصيلاتها المختلفة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

ثم قام الفريق الدوسري بزيارة لعدد من الحسينيات وكان في استقباله القيادات الأمنية الميدانية المختصة كل في موقعه، واطلع على الانتشار الأمني وتوزيع القوة على أرض الواقع بما يحقق التأمين وكيفية التعامل مع الفرضيات المختلفة وكذلك خطط الاحترازات الأمنية ونطاق الإشراف والتأمين.

وأعرب الفريق الدوسري عن شكره وتقديره لأصحاب الحسينيات على تعاونهم ومساندتهم للجهود الأمنية.