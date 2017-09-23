عبدالله قنيص

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير ان عيون رجال الإطفاء يقظة ولا تغمض في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بتوجيهات من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، يأتي هذا التصريح للعقيد خليل الأمير متزامنا مع انتهاء جميع الاستعدادات التي اتخذتها الإدارة العامة للإطفاء لاستقبال شهر المحرم عبر تأمين الحسينيات.

وقال العقيد خليل الأمير بأن الاستعدادات لتأمين الحسينيات انقسمت الى قسمين: الأول وهو الجانب الوقائي الذي أشرفت عليه فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية، والتي قامت بتمشيط الحسينيات للتأكد من استيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.

أما القسم الثاني فهو نقاط التدخل السريع والتي يشرف عليها قطاع المكافحة من خلال وضع نقاط للإطفاء تتمركز بالقرب من الحسينيات لتكون قادرة على التدخل السريع لحين وصول فرق الإسناد من مراكز الإطفاء القريبة من موقع الحدث.

وشدد العقيد خليل الأمير على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق الإطفاء والانصياع لتعليماتهم، مشيدا في الوقت نفسه بأصحاب الحسينيات الذين أبدوا تعاونهم مع فرق التفتيش لأن أعدادا كبيرة ترتادها، حيث وضعت الإدارة خططا وإستراتيجيات لتأمينها من أي أخطار في حالات الطوارئ.