هاني الظفيري

شهد طريق الفحيحيل السريع حادث انقلاب شاحنة محملة بالصلبوخ متوجهة باتجاه النويصيب، وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير، وعلى الفور تم توجيه الدوريات الامنية وسيارات البلدية الى مكان الحادث، وذلك لرفع الصلبوخ والصخر المتناثر على جانبي الطريق بهدف تيسير حركة السير امام مستخدمي الطريق، وتسبب الحادث في اصابة سائق الشاحنة الذي تم نقله عن طريق الإسعاف الى مستشفى العدان للعلاج، حيث نتجت عن الحادث اصابات متفرقة لقائد الشاحنة.

كما نتج عنها وقف الحركة المرورية وشلل بهذه الحركة، وعليه تم رفع الصلبوخ والصخر المتناثر وعادت حركة السير على الطريق لطبيعتها وأحيلت القضية الى جهات الاختصاص.