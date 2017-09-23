عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات ببراءة أربعة نزلاء وعسكري في إدارة المؤسسات الإصلاحية من تهم تتعلق بعرض رشوة وإدخال مواد مخدرة وترويجها داخل السجن المركزي.

حضر المحامي فيصل العنزي عن المتهمين أمام المحكمة، وأكد أن التفتيش داخل السجن المركزي يبنى على مراسلات فقط، أما التفتيش الذاتي وأجساد النزلاء فلا ينطبق عليه قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن النزلاء كأحاد الناس لا يجوز تفتيشهم إلا بإذن من النيابة.

واستند العنزي بدفاعه إلى انتفاء تحقق الجريمة بكل أركانها وانتفاء حالة التلبس بها، مشيرا إلى أن الاتهام وفقا لما أفصحت عنه التحقيقات قد بني على اعتقاد من شاهد الإثبات.