هاني الظفيري

أحال مدير أمن الفروانية اللواء ركن صالح مطر الى المكافحة شخصا من غير محددي الجنسية وسيدتين كويتيتين على خلفية السكر البين وتعاطي مخدرات على ان تحال إحدى المواطنتين الى التنفيذ المدني لكونها مطلوبة.

وذكر مصدر أمني أن رجال إحدى الدوريات الأمنية اشتبهوا في مركبة بها رجل وامرأتان تبدو عليهم علامات التوهان فتم إيقافهم للتأكد منهم، حيث تبين أن الرجل «بدون» يدعي (م ش) 31 سنة والسيدة الأولى كويتية «برفقة بنت عمها» وأثناء التدقيق عليهم لوحظ انهم في حالة غير طبيعية بسبب تعاطيهم مواد كحولية وعند طلب إثباتهم وخلال إخراج أوراقهم من الحقيبة ظهرت ٤ عبوات مواد يشتبه بأنها مواد مسكرة وعند الاستعلام عنها تبين ان المواطنة الأولى مطلوبة ضبط وإحضار مدين على ملفين الأول بـ ٤٧٧٥ دينارا والثاني بـ ٩٧٣ دينارا، وأحيل الجميع الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبعدها الى تنفيذ الأحكام بالنسبة للمطلوبة ماليا.