عبدالكريم أحمد

أمر قاضي تجديد الحبس بإخلاء سبيل مقيم أميركي متهم بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع منعه من السفر.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لضابط في إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم بجلب مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة وضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر على طرد بريدي مغلق بداخله مواد عشبية تقدر بنحو 4 كيلوغرامات تبين أنها مادة الماريغوانا المخدرة.

وبسؤال المتهم أمام النيابة العامة أنكر الاتهام وقرر أن صديقا له يعمل في معسكر عريفجان سافر في إجازة دورية وطلب منه تسلم الطرد والحفاظ عليه لحين عودته، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أن بداخله ممنوعات.

وفي جلسات تجديد الحبس شددت وكيلة المتهم المحامية دلال الملا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكلها، مبينة انه مقيم في الكويت منذ 7 سنوات وله محل إقامة معلوم ولم يسبق اتهامه بأي قضية من قبل.

وأكدت الملا عدم صحة تحريات ضابط المباحث بشأن عدم توصله إلى صاحب الطرد المرسل وعدم صحتها فيما يخص تعاطي المتهم، مشيرة إلى أن نتيجة عينة فحصه جاءت خالية من تعاطي أي مواد مخدرة، ما يرجح صدق روايته.