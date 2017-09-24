استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في مكتبه بمقر وزارة الداخلية امس، وفد المبادرة الوطنية لمساندة جهود وزارة الداخلية برئاسة خبير العلاقات الديبلوماسية القنصلية ومقرر لجنة الشكاوى بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المستشار عبدالعزيز الظفيري والوفد المرافق.

ورحب الفريق الدوسري بضيوفه، مؤكدا مدى أهمية التعاون مع فريق المبادرة الوطنية المساندة لجهود وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين والمساهمة الفاعلة في التصدي لآفة الإرهاب والتطرف في المجتمع، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية لدعم المبادرة والوقوف إلى جانبها في أعمالها التي تهدف إلى مساندة رجال الأمن.

من جانبه، أشاد المستشار الظفيري بدور وجهود الفريق الدوسري وكل منتسبي وزارة الداخلية في حفظ أمن البلاد.

وأكد أن مبادرة «نقدر تعبكم» هي الأولى من نوعها في الكويت وتحظى بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية.

وأشار المستشار الظفيري الى أن مبادرة «نقدر تعبكم» ستقدم خطة عمل شاملة لوزارة الداخلية ستتضمن تكريم نخبة من رجال الأمن المتميزين وجولات ميدانية، لمساندة جهود رجال الأمن العاملين في الميدان.

بعد ذلك كرم المستشار الظفيري، الفريق الدوسري بإهدائه درعا تذكارية وشهادة تقدير بمناسبة مرور عام على انطلاق أعمال وأنشطة المبادرة والتي تسير بخطى ثابتة وتمضي قدما في تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها. كما كرم عددا من الضباط بإدارة شؤون مكتب وكيل وزارة الداخلية.

يذكر ان وفد المبادرة ضم رئيس لجنة العلاقات العامة بدر الرشيدي ورئيس اللجنة الإعلامية فلاح راشد ورئيسة قسم فحص الأنسجة بالطب الشرعي ورئيسة اللجنة النسائية د.نادية الكندري ورئيس اللجنة القانونية محمد عبدالحميد.

حضر التكريم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.