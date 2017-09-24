أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تناقلته إحدى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن «عقيد بالداخلية حاول تهريب ثلاث حاويات مقلدة»، وذكرت أن الجمارك فتحت تحقيقا لإحالة المتورطين إلى النيابة.

وأكدت الإدارة في بيان لها انه لم تحدث أي عملية تهريب لأي حاوية بالجمارك، بل توجد ثلاث حاويات في المنطقة الجمركية بالجمارك بالأصل ومحجوزة لديها ومتحفظ عليها، وان البضاعة عبارة عن أدوات مكتبية مقلدة، حاول الضابط - وهو برتبة مقدم يعمل بالإدارة العامة لأمن الموانئ في وزارة الداخلية وبصفتــه الشخصيــة - التوسط لدى مدير عام الإدارة العامة للجمارك لتسهيل مهمة تخليص البضاعة والتوسط لإنهاء إجراءاتها.

واختتمت الإدارة بيانها مؤكدة انه سيتم التحقيق مع الضابط واستيفاء جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وسيتم توقيع العقوبات التأديبية والانضباطية اللازمة بحقه لهذا التجاوز، بالتدخل في مهام وشؤون جهة أخرى ليست لها صلة بمجال عمله أو اختصاصه، موضحة ان الداخلية لا تتوانى عن إيضاح أي أمر يمس الوزارة، إيمانا منها بمكاشفة الرأي العام واطلاعهم على حقائق الأمور وتوضيحها في حينها.