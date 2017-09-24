تعلن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن قيام لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني عن بيع عدد من المركبات بقسم حجز المركبات بشركة هيئة النقل العام الكويتية بمنطقة أمغرة بمحافظة الجهراء والتي سبق ان أعلنت عنها في الصحف والإذاعة والتلفزيون أوائل يونيو الماضي، وطالبت أصحاب هذه المركبات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني.

وسيتم البيع عن طريق المزاد العلني في الساعة الرابعة عصر الاربعاء 27 الجاري، بقسم المركبات بمنطقة امغرة محافظة الجهراء بشركة هيئة النقل العام الكويتية.

وطالبت اللجنة الراغبين في دخول المزاد بمراجعة كراج حجز المركبات بكراج هيئة النقل العام الكويتية بمنطقة أمغرة محافظة الجهراء قبل موعد المزاد بيوم واحد لمعاينة المركبات.