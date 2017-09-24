هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر وافدين من الجنسية المصرية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما بمخدرات متنوعة.

وكانت احدى الدوريات الأمنية التابعة لمخفر الفروانية تقوم بجولة اعتيادية في المنطقة عندما اشتبهت في مركبة يقودها وافد تبين لاحقا انه مصري من مواليد 1992، فتم توقيفه بعد ان لوحظ ارتباكه بمجرد اقتراب الدورية منه وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيسين شبو و8 حبات ترامادول.

وخلال استمرار الدورية بنفس المنطقة أوقفت وافدا آخر من مواليد 1984 كان يتجول في ساحة ترابية بشكل لافت ومثير للريبة حيث ضبط بحوزته أصبع حشيش وسيجارة مستعملة وورق لف. وأحيل الوافدان الى الجهات المختصة.