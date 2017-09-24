محمد الدشيش

ألقى رجال مباحث محافظة الجهراء القبض على شابين أحدهما بدون والآخر وافد سوري الجنسية بعد أن اعتديا على شاب من غير محددي الجنسية وطعنه احدهما في ظهره مساء أمس الأول بمنطقة تيماء.

وأكد المجني عليه في أقواله التي أدلى بها في المستشفى لرجال المباحث أنه يعرف الجانيين وكان بينهما خلاف سابق لم ينسياه، وعندها تم تشكيل فرقة لضبطهما، وتم رصد اثر لإرسال هاتف احدهما من أحد الجواخير منطقة كبد، وعند خروجهما تم ضبطهما وعثر بمركبتهما على بطاقات مدنية تمت سرقتها ومبلغ من المال وأحيلا للمباحث الجنائية للتحقيق بعد تسجيل قضية.