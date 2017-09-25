محمد الجلاهمة

نفت وزارة الداخلية الصورة التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لمتهم في قضية تزوير وحيازة مواد مخدرة محكوم عليه بأول درجة بالسجن 10 سنوات وهو مكبل اليدين، بمعاونة المتهم الثاني والذي كان يعمل ضابطا في وزارة الداخلية برتبة مقدم والمحكوم عليه بخمس سنوات ووصفت الصورة بانه شابها التحريف وعدم المصداقية.



وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية أن المتهم الأول هو من قام بنشر هذه الصور المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فراره من قاعة المحكمة أثناء نظر القضية بهدف التأثير على مجريات الحكم لصالحه.



ونفت الإدارة نفيا قطعيا تعرض المتهم لأي شكل من اشكال العنف اثناء التوقيف، حيث عرض على النيابة العامة وتم حجزه وحبسه ولم يبادر باتهام أحد بضربه أو الاعتداء عليه، مشيرة الى أن الصورة المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة من حيث البنية الجسمانية والشكل العام للمتهم، هذا اضافة الى ان المكان الذي يدعيه لا يمت أصلا للإدارة العامة للمباحث الجنائية وهي المعنية بمتابعة هذه القضية.