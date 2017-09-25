جاسم التنيب - حنان عبد المعبود



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها ، إن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لمشاجرة داخل مستشفى الجهراء، يعود إلى مشاجرة عائلية بين شقيقين ووافد وشقيقهما الآخر وأبنائه أثناء زيارتهم لوالدهم في مستشفى الجهراء لوجود خلافات سابقة بينهم.

وأوضحت الإدارة أن المجني عليهما تقدما لمخفر شرطة النعيم وسجلت قضية تحت رقم 2017/339 جنح النعيم.

وجار استدعاء الأطراف الأخرى (الشقيق الثالث وأبناؤه) من قبل إدارة مباحث الجهراء وحصر الأضرار المادية وتحديد الإصابات الناتجة عن المشاجرة.

وكانت إدارة مستشفى الجهراء قد أعلنت أمس الاحد، أن المشاجرة جرت في قسم الباطنية، مشيرة إلى أنها «تمت بين أفراد أسرة مريض في المستشفى أثناء مواعيد الزيارة" .

لافتة الى أنه «تم التعامل مع المشاجرة، حسب الإجراءات المعتمدة، وبعد علاج المصابين تم حصر المتشاجرين وتحويلهم إلى المخفر لاتخاذ اللازم".

وأعربت الوزارة عن استنكارها لمظاهر العنف في منشآتها، وعن أسفها للتصرفات والسلوكيات السلبية.

وأكدت إلتزامها بتحويل حالات مماثلة الى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، وأن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المرضى والمراجعين.