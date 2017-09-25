عبدالكريم أحمد

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع دعوى دخول مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون إلى الثاني من أكتوبر المقبل لإعلان الشهود. جاء ذلك بعدما طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب شهود رأى أن شهادتهم تصب في صالح المتهمين.

كما أرجأت المحكمة نظر دعوى ترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك المتهم فيها 21 مواطنا بينهم ناشطون ونواب سابقون وحاليون إلى الثاني من أكتوبر المقبل. وتخلل الجلسة حضور دفاع عدد من المتهمين المحامي محمد الحميدي الذي طلب رد الهيئة القضائية وإرجاء الدعوى لاستكمال إجراءات الرد.