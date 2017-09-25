مشاري المطيري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع إدارة شؤون الإقامة بمحافظة الفروانية من ضبط عدة معاملات للعمالة المنزلية مادة (20) وذلك لوجود شبهة تزوير بالتوقيع.

وكانت معلومات قد وردت بهذا الشأن الى ادارة المباحث، فتم تكثيف التحريات اللازمة بهدف التأكد من صحتها، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني تم ضبط مقيمين أحدهما آسيوي وآخر من إحدى الجنسيات العربية، وبمواجهتهما بما نسب اليهما اعترفا بأنهما يقومان بتسليمها لأحد المواطنين، وذلك لإصدار تأشيرات دخول العمالة البنغلاديشية. وسجلت قضية، وأحيل المتهمان الى جهة الاختصاص.