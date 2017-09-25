عبدالله قنيص

شهد طريق العبدلي السريع حادث تصادم بين مركبتين راح ضحيته وافد من الجنسية الآسيوية، فيما نقل اثنان إلى غرفة الانعاش بمستشفى الجهراء.

وقال مصدر أمني، ان بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية من المارة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين عند كيلو 27، وعند توجه رجال الاسعاف بتعليمات من قائد منطقة الطوارئ الطبية عبدالله حساب، تبين ان أحد الوافدين توفي بالموقع نتيجة تهشم جمجمته، فيما تعرض وافدان إلى إصابات حرجة ونقل أحدهما عن طريق الاسعاف الجوي إلى المستشفى.

ومن جانب آخر، أصيب وافد عربي في حادث انقلاب مركبة على طريق السالمي، وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات بشأن الحادث فانتقلت دوريات الأمن والنجدة والمرور، بالإضافة إلى الطوارئ الطبية إلى موقع البلاغ وشوهدت المركبة التي انقلبت على جانب الطريق وتولى رجال الطوارئ الطبية إسعاف وعلاج المصاب الذي تبين أن إصابته طفيفة.