هاني الظفيري

انتهت الصداقة بين شابين من فئة البدون بطعنتين وجههما احدهما إلى الآخر في نفق الصليبية بعد خلاف نشب بينهما ليقوم الجاني بسلب سيارة المجني عليه الذي ظل غارقا في دمائه حتى حضر رجال الإسعاف ونقلوه إلى المستشفى، وجار التحقيق بالواقعة.

وقال مصدر امني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن وجود شاب ملطخ بالدماء في نفق الصليبية، وعند وصول الدوريات والإسعاف أفاد الشاب الذي اتضح انه «بدون» في التحقيقات الأولية بأن صديقه وجه له طعنتين وسرق سيارته وهرب بعد خلاف نشب بينهما، وأردف المصدر بأن التحقيقات ستستمر فور تحسن حالة المجني عليه، وان الجاني قام بتسليم المركبة إلى ذوي المجني عليه.